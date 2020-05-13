ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині не підтверджують та не заперечують візит Козака

Новини » Політика     13.05.2020 - 18:19
У Німеччині не підтверджують та не заперечують візит Козака
Фото: Дмитро Козак (wikimedia.org)

Німецький уряд не коментує можливі робочі зустрічі

Уряд Німеччини відмовляється коментувати інформацію про прибуття в Берлін заступника голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака для переговорів щодо врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, представник німецького уряду на прохання підтвердити або спростувати інформацію про візит Козака для переговорів заявив, що уряд не коментує можливі зустрічі, які проводить на робочому рівні Відомство федерального канцлера.

"Ми в принципі не коментуємо які б то не були переговори чи зустрічі, які проводить Відомство федерального канцлера на робочому рівні", - повідомили в уряді.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що сьогодні до Берліну спецрейсом прибув Дмитро Козак. Джерела зазначали, що Козак, ймовірно, прибув для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а також встановлення особистого контакту з помічником німецького канцлера.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував необхідність контактів між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та Козаком. Кулеба заявив, що контакти між Єрмаком та Козаком дозволяють шукати рішення щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Теги Новини України Володимир КозакГерманиявизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся