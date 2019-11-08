Переговори по газу в Брюсселі завершилися без погодженої дати наступної зустрічі

Тристоронні консультації України, Російської Федерації та Європейського союзу щодо газу на рівні експертів завершилися в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, переговори тривали понад 4,5 годин.

У ході переговор обговорювалася підготовка нового раунду тристоронніх міністерських консультацій за контрактом на постачання і транзит російського газу через Україну в країни ЄС з 1 січня 2020 року. На даний момент не визначена дата зустрічі.

"Рішення будуть приймати міністри, ми можемо тільки пропонувати", - заявив глава російської делегації, заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський.

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що українська сторона налаштована конструктивно перед технічними консультаціями в Брюсселі, про підписання угод з транспортуванні газу по території України.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.