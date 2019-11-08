У Брюсселі почалися технічні консультації щодо газу

Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

На консультаціях обговорюються робочі питання

У Брюсселі почалися тристоронні технічні консультації України, Європейського союзу і Російської Федерації і на рівні експертів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський заявив російським журналістам у Брюсселі, що дата наступної міністерської зустрічі з газопостачання Україна-ЄС-РФ повинна бути визначена на рівні самих міністрів. "Це будуть міністри приймати, ми можемо тільки пропонувати", - сказав він.

На прохання прокоментувати зміст консультацій, заступник міністра відповів: "Це технічна зустріч, будуть робочі моменти".

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що українська сторона налаштована конструктивно перед технічними консультаціями в Брюсселі, про підписання угод з транспортуванні газу по території України.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.