Іран погодився відновити переговори зі світовими державами щодо ядерної угоди. Це заявив заступник міністра закордонних справ країни Алі Багері після зустрічі з посередниками ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Решта учасників переговорів, у тому числі непрямих переговорів між США та Іраном, все ще повинні підтвердити своє повернення за стіл переговорів.

"Ми згодні почати переговори до кінця листопада. Точна дата буде оголошена протягом наступного тижня", - написав у Twitter Алі Багері.

Він сказав, що у нього "відбувся дуже серйозний і конструктивний діалог ... за основними елементами успішних переговорів".

ЄС і світові держави намагаються домогтися у Відні переговорів, спрямованих на відновлення угоди 2015 року після обрання в Ірані нового президента Ебрагіма Раїсі.

Міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахян заявив, що Тегеран "оцінить" результати брюссельської зустрічі, перш ніж призначити точну дату.

Угода між Іраном і світовими державами про пошук довгострокового вирішення кризи, пов'язаної з його спірною ядерною програмою, була заморожена з тих пір як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в травні 2018 року і ввів масштабні санкції.

Нинішній президент США Джо Байден заявив, що готовий повторно укласти угоду, за умови, що Іран буде виконувати ключові попередні умови, включаючи повне дотримання умов угоди, які він неодноразово порушував, нарощуючи ядерну діяльність з тих пір, як США вийшли з пакту.

Переговори у Відні через посередників не просунулися вперед, після чого були перервані обранням Ебрагіма Раїсі президентом Ірану і припинені на останні чотири місяці.