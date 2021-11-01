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Блінкен: відновлення ядерної угоди залежить від Ірану

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Вашингтон, Понеділок 01 листопада 2021 02:15
Блінкен: відновлення ядерної угоди залежить від Ірану Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США "синхронно діють" з Великобританією, Німеччиною і Францією щодо повернення Ірану до ядерної угоди. Неясно, чи готовий Тегеран знову "значущим чином" приєднатися до переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена прозвучала на наступний день після того, як Сполучені Штати, Німеччина, Франція і Великобританія закликали Іран відновити виконання ядерної угоди 2015 року, щоб "уникнути небезпечної ескалації".

"Це дійсно залежить від того, чи серйозно Іран ставиться до цього. Всі наші країни, у співпраці, до речі, з Росією і Китаєм, твердо вірять, що це був би найкращий шлях вперед", - сказав державний секретар на питання про те, коли Іран приєднався до ядерних переговорів.

Лідери чотирьох країн, які сподіваються переконати Тегеран припинити збагачувати уран до рівня, наближеного до рівня зброї, заявили 30 жовтня, що вони хочуть рішення шляхом переговорів.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян заявив, що якщо Сполучені Штати серйозно ставляться до повернення Тегерана до ядерної угоди 2015 року зі світовими державами, президент Джо Байден може просто видати "розпорядження".

Раніше ми писали, що місія МАГАТЕ в Ірані опинилася під загрозою.

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