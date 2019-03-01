Переговори про бій Усик - Повєткін знаходяться на завершальній стадії

Про це заявив промоутер Едді Хірн

Переговоры о бое между украинцем Александром Усиком (16-0, 11 КО) и россиянином Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) находятся на завершающей стадии. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, передает Ringpolska.pl.

"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились. Думаю, что бой состоится. До сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне. Поветкин - очень опасен, что доказал в бою с Энтони Джошуа. Болельщики уже могут довольно потирать руки", - сказал Хирн.

Свой следующий бой Усик проведет 18 мая нынешнего года, место проведения и соперник официально пока не анонсированы.

Усик является абсолютным чемпионом мира по боксу в крузервейте. На данный момент украинец активно готовится к переходу в супертяжелый дивизион.

В последнем бою Александр Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа, действующему чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.