Переговорного процесса с Россией как такового на сегодня нет, - Подоляк

"И здесь я перехожу к переговорному процессу как таковому. Его, на сегодня, безусловно, нет. Россия не готова к выходу из войны. Россия не готова к прекращению огня. Россия не готова к настоящим переговорам. Россия может быть принуждена к переговорному процессу", - сказал Подоляк.

По его словам, для этого нужны запретительного типа санкции и масштабирование милитарной способности Украины наносить удары по территории России.

"Если этого не будет, то тогда Россия продолжит войну и безусловно будет только увеличивать объемы экспансии в различных форматах на территорию европейского континента. Не только Украина сегодня под прицелом, безусловно, но и другие страны. Мы видим, что Россия разворачивает там остаточные, опять же, подчеркиваю ресурсы, это не так много их есть в России, на северных границах", - отметил советник.

Он отметил, что Финляндия, Эстония - для России очень интересен контроль над акваторией Балтийского моря. Ей очень интересен контроль над Сувалским коридором, потому что это дает возможность существенно влиять на европейский континент, Северную Европу в частности.

"И опять же, возвращаясь к переговорному процессу. Действительно переговорный процесс для Украины имеет значение прежде всего с гуманитарной точки зрения. Обмены пленными в формате 1000 на 1000 дважды и обмены телами. Хотя Россия буквально пару дней назад использовала тему обмена телами для очередной пропагандистской истерии", - добавил Подоляк.

По словам советника главы ОП, это не имело влияния на Украину и Европу, но Россия продолжает делать банальные вещи и будет это продолжать. Но между тем решения по обменам все же принимаются, верифицируются и в рамках процедуры все это выполняется.

"Вторая составляющая важности переговорного процесса для Украины это, скажем так, объяснить, кто есть кто сегодня в этой войне. Мы помним с вами, что страны прежде всего Глобального Юга и Соединенные Штаты во времена каденции Трампа постоянно подчеркивали, что надо садиться за стол переговоров, потому что решение там. Россия "хочет" вроде бы переговорного процесса, Украина вроде бы "не хочет". Помним формулу Бразилии, формулу Китая, формулу Турции и так далее", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что переговорный процесс, который имел два раунда в Турции, четко зафиксировал нежелание России сидеть за столом переговоров и заканчивать войну, или по крайней мере начать политическое урегулирование, кроме выдвижения нереалистичных, ультимативных требований.

В то же время он отметил, Украина, наоборот, проявила себя совсем с другой стороны. Прежде всего для стран Глобального Юга.

"Украина готова к переговорному процессу, Украина готова к завершению войны, Украина готова к политико-дипломатическому урегулированию. Это важно с этой точки зрения. Но, вы правы, реального переговорного процесса нет. И если принуждения не будет, то Россия продолжит одновременно использовать переговорную площадку для пропагандистских компаний, как это делает Мединский, и одновременно увеличивая количество ударов по гражданскому населению Украины", - отметил советник.