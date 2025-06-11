Переговорного процесу з Росією як такого на сьогодні немає, - Подоляк

"І тут я перехожу до переговорного процесу як такого. Його, на сьогодні, безумовно, немає. Росія не готова до виходу з війни. Росія не готова до припинення вогню. Росія не готова до справжніх переговорів. Росія може бути примушена до переговорного процесу", - сказав Подоляк.

За його словами, для цього потрібні заборонного типу санкції та масштабування мілітарної спроможності України завдавати ударів по території Росії.

"Якщо цього не буде, то тоді Росія продовжить війну і безумовно буде тільки збільшувати обсяги експансії в різних форматах на територію європейського континенту. Не тільки Україна сьогодні під прицілом, безумовно, але й інші країни. Ми бачимо, що Росія розгортає там залишкові, знову ж таки, підкреслюю ресурси, це не так багато їх є в Росії, на північних кордонах", - зазначив радник.

Він наголосив, що Фінляндія, Естонія - для Росії дуже цікавий контроль над акваторією Балтійського моря. Їй дуже цікавий контроль над Сувалським коридором, тому що це дає можливість суттєво впливати на європейський континент, Північну Європу зокрема.

"І знову ж таки, повертаючись до переговорного процесу. Дійсно переговорний процес для України має значення перш за все з гуманітарної точки зору. Обміни полоненими у форматі 1000 на 1000 двічі й обміни тілами. Хоча Росія буквально пару днів тому використовувала тему обміну тілами для чергової пропагандистської істерії", - додав Подоляк.

За словами радника глави ОП, це не мало впливу на Україну та Європу, але Росія продовжує робити банальні речі й буде це продовжувати. Але між тим рішення щодо обмінів все ж таки приймаються, верифікуються і в рамках процедури все це виконується.

"Друга складова важливості переговорного процесу для України це, скажімо так, пояснити, хто є хто сьогодні в цій війні. Ми пам'ятаємо з вами, що країни перш за все Глобального Півдня і Сполучені Штати за часів каденції Трампа постійно наголошували, що треба сідати за стіл переговорів, тому що рішення там. Росія "хоче" начебто переговорного процесу, Україна начебто "не хоче". Пам'ятаємо формулу Бразилії, формулу Китаю, формулу Туреччини й так далі", - зазначив він.

Подоляк підкреслив, що переговорний процес, який мав два раунди в Туреччині, чітко зафіксував небажання Росії сидіти за столом переговорів та закінчувати війну, або принаймні почати політичне врегулювання, окрім висування нереалістичних, ультимативних вимог.

Водночас він наголосив, Україна, навпаки, проявила себе зовсім з іншого боку. Перш за все для країн Глобального Півдня.

"Україна готова до переговорного процесу, Україна готова до завершення війни, Україна готова до політично-дипломатичного врегулювання. Це важливо з цієї точки зору. Але, ви праві, реального переговорного процесу немає. І якщо примусу не буде, то Росія продовжить одночасно використовувати переговорний майданчик для пропагандистських компаній, як це робить Мединський, і водночас збільшуючи кількість ударів по цивільному населенню України", - зазначив радник.