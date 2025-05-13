Переговоры о вступлении Молдовы в ЕС могут завершиться до 2027 года, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что переговоры о вступлении страны в Европейский Союз могут завершиться уже к концу 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8 .

По ее словам, после завершения переговоров в 2028 году начнется этап ратификации соглашения всеми государствами-членами ЕС. Именно тогда окончательно решится, когда Молдова станет полноправным членом европейского сообщества.

"Я считаю, что реальный срок завершить переговоры до конца 2027 года. После этого, в 2028 году, начнется период, когда все страны должны высказаться по поддержке и ратификации нашего соглашения", - отметила Санду.

Президент подчеркнула, что европейские чиновники высоко оценивают темпы реформ в Кишиневе.

В частности, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время недавнего визита в Молдову заявила, что страна продвигается быстрее других государств-кандидатов по всем направлениям евроинтеграции.

Однако Санду подчеркнула, что будущее страны напрямую зависит от результатов следующих парламентских выборов.

"Вопрос заключается в том, какой выбор мы сделаем на парламентских выборах, поскольку все зависит от поддержки парламента и парламентского большинства", - предупредила она.