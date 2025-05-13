Переговори про вступ Молдови до ЄС можуть завершитись до 2027 року, - Санду
Президент Молдови Мая Санду заявила, що переговори про вступ країни до Європейського Союзу можуть завершитися вже до кінця 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.
За її словами, після завершення переговорів у 2028 році почнеться етап ратифікації угоди всіма державами-членами ЄС. Саме тоді остаточно вирішиться, коли Молдова стане повноправним членом європейської спільноти.
"Я вважаю, що реальний термін завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, у 2028 році, почнеться період, коли всі країни повинні висловитись щодо підтримки та ратифікації нашої угоди", - зазначила Санду.
Президент наголосила, що європейські чиновники високо оцінюють темпи реформ у Кишиневі.
Зокрема, єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час недавнього візиту до Молдови заявила, що країна просувається швидше за інші держави-кандидати за всіма напрямками євроінтеграції.
Однак Санду підкреслила, що майбутнє країни напряму залежить від результатів наступних парламентських виборів.
"Питання полягає в тому, який вибір ми зробимо на парламентських виборах, оскільки все залежить від підтримки парламенту та парламентської більшості", - попередила вона.
Інтеграція Молдови та України до ЄС
Раніше ми писали, що Чеська Республіка готувала план інтеграції України та Молдови до внутрішнього ринку ЄС, який був представлений 28 січня на Раді ЄС міністром у справах Європи Мартіном Дворжаком.
У документі викладено конкретні пропозиції про те, що потрібно зробити, щоб Україна та Молдова могли поступово інтегруватися у внутрішній європейський ринок.
Крім того, запропоновані заходи можуть включати доступ до роумінгу ЄС, навчання для підприємців, співпрацю в галузі кібербезпеки та довгострокові рішення для аграрного сектору.
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