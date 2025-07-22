Что ожидать от третьих переговоров в Стамбуле? Эксперт назвал реалии и ограничения

Россия не демонстрирует реального желания достичь мира или даже прекращения огня, однако во время переговоров в Стамбуле украинская сторона может попытаться добиться хотя бы гуманитарных решений.

"Ну, прежде всего, давайте подождем, чтобы они состоялись. Потому что россияне через свои СМИ вбрасывают информацию, что, возможно, они приедут в четверг, не завтра, а послезавтра", - отметил он.

По его мнению, Москва специально манипулирует информационным фоном, чтобы показать: "А Баба Яга против". Таким образом РФ пытается перехватить инициативу, которую демонстрирует Украина.

Несвитайлов подчеркнул, что больших надежд на эти переговоры нет, поскольку за полгода Россия ни разу не проявила настоящей заинтересованности в достижении мира.

"Мы, конечно, не возлагаем больших надежд, как я понимаю, на этот переговорный процесс, потому что россияне за полгода не демонстрировали никаких реальных попыток для того, чтобы заключить мир или хотя бы дойти до прекращения огня", - сказал он.

Впрочем, Украина должна воспользоваться ситуацией и попытаться достичь хотя бы гуманитарных результатов. Он подчеркнул: "Мне кажется, что нам важно в этой ситуации, чтобы мы хотя бы каких-то гуманитарных целей достигли".

Также эксперт отметил, что РФ, вероятно, не пойдет на мир, однако может сделать определенные символические уступки под давлением внешних обстоятельств.

"Мы понимаем, что россияне не пойдут на этот мир, очевидно. Но и понимаем, что из них можно выдавить хоть что-то", - добавил Несвитайлов.

Дедлайн Трампа в 50 дней для РФ

По его словам, Москва нервничает из-за давления со стороны США, в частности из-за 50-дневного дедлайна, озвученного президентом Дональдом Трампом. При этом он предположил, что этот срок может быть лишь блефом.

"Они могут немного нервничать из-за этого дедлайна 50 дней от Дональда Трампа. Они понимают, что Трамп эти 50 дней продлит", - отметил он.

Он вспомнил ситуацию с TikTok, когда блокировка уже трижды откладывалась. Так же, по его мнению, может произойти и с переговорами, и с другими инициативами: "Трамп полный чекинг-аут".

Несвитайлов считает, что Москва это осознает, однако может согласиться на минимальные шаги, чтобы не выглядеть полностью пассивной.

"Они такие: надо хоть что-то дать, бросить какую-то кость. И вот наша задача - из этой ситуации выжать для себя максимум", - подытожил он.

В то же время, он добавил, что, скорее всего, история с 50 днями завершится безрезультатно: "Мы также где-то понимаем, что скорее всего история с 50 днями закончится ничем, что это просто блеф... Штаты никак не форсируют события".