Переговоры по украинской формуле мира. Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Главное о саммите

Местом проведения переговоров стал "экономический центр" Королевства Саудовская Аравия – Джидда. Это второй по величине город страны после столицы Эр-Рияда.

Приглашение получили советники лидеров около 40 государств. Кроме западных чиновников, на саммите будут представлены страны Глобального Юга (Индия, Бразилия, ЮАР и др.). Участие во встрече подтвердили в Китае.

Тема саммита – обсуждение реализации формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это вторая встреча такого формата. Первые переговоры состоялись в Копенгагене (Дания) в июне 2023, а следующим этапом после Саудовской Аравии может стать Глобальный саммит на уровне лидеров стран.

Украинскую делегацию возглавит руководитель ОП Андрей Ермак. На полях саммита состоятся многосторонние и двусторонние переговоры с делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Партнеры РФ и союзники Украины: кто участвует во встрече

На переговорах в Джидде будут присутствовать высокопоставленные представители около 40 стран – советники лидеров государств по национальной безопасности и политические советники.

Приглашены как близкие партнеры Киева из G7 и Европы, так и развивающиеся страны, которые занимают нейтралитет по войне в Украине и продолжают сотрудничество с РФ. В частности, среди участников будут Бразилия, Аргентина, Египет, Индонезия, ЮАР, Замбия, Индия, Чили.

К переговорам присоединится китайская делегация во главе со спецпредставителем Ли Хуэем. Об этом стало известно за день до саммита.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Китая, "Пекин готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине".

По данным издания The Wall Street Journal, Китай, верятно, согласится на рассмотрение украинской формулы мира.

Хотя Пекин пытается сохранить нейтральную позицию, недавний выход РФ из зерновой сделки может изменить риторику по вопросу Украины, поскольку Китай был одним из крупнейших покупателей украинского зерна. К тому же война негативно сказывается на экономике КНР и ее глобальных целях в Европе.

Фото: спецпредставитель КНР по урегулированию войны в Украине Ли Хуэй посетит саммит в Джидде (росСМИ)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность того, что на саммите будут предтавлены разные континенты, в том числе и страны Глобального Юга.

"Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации Формулы мира", - подчеркнул он.

Саммит без России и ее нарративов

Советник главы Офиса президента Игорь Жовква отметил, что после успеха первого саммита в Копенгагене переговоры вышли на новый уровень, ведь количество участников увеличилось более чем вдвое (с 15 до почти 40).

"Привлекаем дополнительные страны Глобального Юга, а главное – проводим такую встречу на Ближнем Востоке, что полностью разрушает нарратив России о поддержке Украины исключительно странами Коллективного Запада", - подчеркнул Жовква.

Отметим, представителей России на саммит в Саудовскую Аравию не приглашали.

В ответ на призыв Мексики пригласить "обе стороны конфликта" в Офисе президента заявили, что рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, "но это форум ответственных государств, уважающих международное право и устав ООН. Поэтому России там не будет", – рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, хотя пока и не понимает, "какие цели ставятся и о чем будет идти речь".

Что на повестке дня

Главной темой переговоров будет формула мира для Украины. Ожидается, что участники сосредоточатся на поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации мирного плана, который вынесут на Глобальный саммит лидеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина шаг за шагом движется к Глобальному саммиту и очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире.

"Освобождение украинской земли от окупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности – это возвращение покоя к международным отношениям и стабильности глобальной жизни", – добавил глава государства.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, цель встречи в Саудовской Аравии – выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира.

Ермак напомнил, что стратегия имплементации мирного плана состоит из трех этапов. Один из них – встреча на уровне послов для детального обсуждения каждого пункта Формулы. Второй этап – саммит не уровне советников по нацбезопасности, по итогам которого должна быть достигнута единая позиция по механизму реализации инициативы для достижения мира.

Финальным этапом должен стать учредительный саммит на уровне лидеров государств, на котором состоится имплементация Формулы. Украина работает над его организацией уже этой осенью.

Как ранее писало The Wall Street Journal, саммит в Джидде может еще больше консолидировать международную поддержку Украины, поскольку многие из его участников до сих пор придерживались нейтралитета.

Фото: встреча в Копенгагене по мирному плану Украины (t.me/ermaka2022)

Собеседники WSJ выразили мнение, что во время новой встречи удастся урегулировать разногласия между Украиной и развивающимися странами об условиях окончания войны.

Ведь на прошлом саммите в Копенгагене был разрыв во взглядах данных сторон переговоров. Тогда часть участников дала понять, что открыта к обсуждению общих принципов плана Украины, но не подпишется под формулой мира.

Ожидания от переговоров

Заместитель главы ОП Игорь Жовква рассказал, что по итогам саммита украинская сторона ожидает как минимум:

согласовать философию 10 пунктов формулы мира;

подготовить план будущего Глобального саммита на уровне лидеров (время, место и повестку дня).

В США выразили мнение, что саммит в Саудовской Аравии станет началом процесса реализации мирной инициативы, и шансом для государств услышать украинскую сторону напрямую. Однако кардинальных решений по мирному плану на переговорах не ожидают.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер обратил внимание, что для старта настоящего мирного процесса РФ должна продемонстрировать свою готовность вступить в переговоры. Однако Кремль пока этого не сделал.

Кроме того, одной из целей саммита может стать привлечение Китая к мирному урегулированию в Украине. Так, WSJ со ссылкой на западных дипломатов писало, что Саудовская Аравия была выбрана для проведения переговоров отчасти из-за отношений этой страны с КНР.

Что предусматривает украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она включает 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);

продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);

энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины ограничение цен на энергоресурсы РФ);

освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");

выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля Украины над всеми участками государственной границы с Россией);

справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);

экоцид, потребность немедленной защиты природы;

недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);

фиксация окончания войны.

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.