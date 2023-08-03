Госдеп рассказал об ожиданиях от саммита в Саудовской Аравии по формуле мира

Соединенные Штаты Америки (США) воспринимают предстоящий саммит в Саудовской Аравии, на котором участники встречи обсудят предложенную президентом Украины "формулу мира" и ее реализацию - началом процесса, и шансом для государств услышать украинскую сторону напрямую.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Американский чиновник обращает внимание, что для старта настоящего мирного процесса РФ должна продемонстрировать свою готовность вступить в мирные переговоры. Однако Кремль этого не сделал.

Представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне не ожидают принятие на запланированном саммите в Саудовской Аравии кардинальных решений.

"С нашей точки зрения это шанс для стран мира услышать Украину напрямую. И мы надеемся, что каждая страна мира поддержит позицию Украины. И каждая страна мира займет такую позицию, как и мы - что территориальную целостность и суверенитет Украины необходимо уважать", - сказал Миллер.

Также спикер Госдепа подтвердил, что на саммите примет участие делегация США. Ее состав будет оглашен на этой неделе.

Украинская формула мира

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить российскую полномасштабную военную агрессию. Она включает 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех"); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид; потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны

Переговоры в Саудовской Аравии

На этой неделе в Саудовской Аравии должны состояться переговоры по Украине. Главной темой обсуждения станет "формула мира" и ее реализация.

По данным СМИ, во встрече должны принять участие высокопоставленные чиновники 30 стран. При этом РФ туда не приглашали.

Более детально о запланированном саммите можно узнать в материале РБК-Украина.