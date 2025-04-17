Переговоры по Украине продолжатся в Лондоне: Макрон назвал сроки новой встречи

Украина, США, Франция, Британия и Германия продолжат обсуждение пути к завершению российской агрессии. Встреча чиновников пяти стран состоится в Лондоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X.
Макрон поблагодарил делегацию США (госсекретаря США Марка Рубио, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Кита Келлога), украинскую делегацию (руководителя ОП Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова), а также представителей Британии (министра обороны Дэвида Лэмми и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла) и Германии (советника канцлера Германии Йенса Плетнера) за продуктивные дискуссии в Елисейском дворце.
"Мы все явно едины в нашем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента США Дональда Трампа как можно скорее прекратить войну в Украине. Это демонстрирует сильную приверженность Европы и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами", - подчеркнул Макрон.
По его словам, в Париже прошла позитивная и конструктивная дискуссия о том, как достичь прекращения огня, а также всеобъемлющего, прочного мира между Украиной и Россией.
"Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне", - добавил президент.
Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча американских, украинских, британских, немецких и французских чиновников. Ключевой темой стало завершение войны РФ против Украины.
По словам руководителя ОП Андрея Ермака, таким образом сформировался новый переговорный формат, который будет очень эффективным.
Также Макрон проводил отдельные переговоры с Рубио и Уиткоффом, на которых обсуждалась Украина.
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