Переговоры по Украине продолжатся в Лондоне: Макрон назвал сроки новой встречи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X .

Макрон поблагодарил делегацию США (госсекретаря США Марка Рубио, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Кита Келлога), украинскую делегацию (руководителя ОП Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова), а также представителей Британии (министра обороны Дэвида Лэмми и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла) и Германии (советника канцлера Германии Йенса Плетнера) за продуктивные дискуссии в Елисейском дворце.

"Мы все явно едины в нашем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента США Дональда Трампа как можно скорее прекратить войну в Украине. Это демонстрирует сильную приверженность Европы и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами", - подчеркнул Макрон.

По его словам, в Париже прошла позитивная и конструктивная дискуссия о том, как достичь прекращения огня, а также всеобъемлющего, прочного мира между Украиной и Россией.

"Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне", - добавил президент.