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Переговоры в Норвегии: кто вошел в состав делегации Зеленского

11:25 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
Фото: Владимир Зеленский и Стив Уиткофф (коллаж РБК-Украина)

Вместе с президентом Владимиром Зеленским в переговорах в Норвегии примут участие украинские чиновники.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Кто вошел в украинскую делегацию

По данным источника, в переговорах также примут участие:

  • глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;
  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
  • заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими представителями запланированы на 20 октября, ориентировочно на вторую половину дня.

Что известно о переговорах

Напомним, в правительстве премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере ранее подтвердили информагентству Reuetrs, что в Осло состоятся переговоры с участием Зеленского и представителей США и Европы.

По данным норвежского правительства, Украина обратилась с просьбой приобщить к встречам спецпосланников Трампа по миру Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Уиткофф лично прибудет в Осло, а Кушнер будет участвовать в переговорах дистанционно из-за того, что заболел гриппом.

К встречам также присоединятся президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Цель переговоров - продолжение дипломатических усилий по урегулированию российско-украинской войны и выводу переговорного процесса на более конструктивный путь.

Напомним, как писало издание Axios, после Осло Уиткофф планирует поехать в Россию, где хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и представить идеи, наработанные в консультациях с Украиной и европейскими партнерами.

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