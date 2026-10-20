Переговоры в Норвегии: кто вошел в состав делегации Зеленского

Вместе с президентом Владимиром Зеленским в переговорах в Норвегии примут участие украинские чиновники.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По данным источника, в переговорах также примут участие:
Переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими представителями запланированы на 20 октября, ориентировочно на вторую половину дня.
Напомним, в правительстве премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере ранее подтвердили информагентству Reuetrs, что в Осло состоятся переговоры с участием Зеленского и представителей США и Европы.
По данным норвежского правительства, Украина обратилась с просьбой приобщить к встречам спецпосланников Трампа по миру Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Уиткофф лично прибудет в Осло, а Кушнер будет участвовать в переговорах дистанционно из-за того, что заболел гриппом.
К встречам также присоединятся президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Цель переговоров - продолжение дипломатических усилий по урегулированию российско-украинской войны и выводу переговорного процесса на более конструктивный путь.
Напомним, как писало издание Axios, после Осло Уиткофф планирует поехать в Россию, где хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и представить идеи, наработанные в консультациях с Украиной и европейскими партнерами.