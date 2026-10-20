Переговоры в Норвегии: кто вошел в состав делегации Зеленского

Кто вошел в украинскую делегацию

По данным источника, в переговорах также примут участие:

глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров ;

; руководитель Офиса президента Кирилл Буданов ;

; первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица ;

; заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими представителями запланированы на 20 октября, ориентировочно на вторую половину дня.

Что известно о переговорах

Напомним, в правительстве премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере ранее подтвердили информагентству Reuetrs, что в Осло состоятся переговоры с участием Зеленского и представителей США и Европы.

По данным норвежского правительства, Украина обратилась с просьбой приобщить к встречам спецпосланников Трампа по миру Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Уиткофф лично прибудет в Осло, а Кушнер будет участвовать в переговорах дистанционно из-за того, что заболел гриппом.

К встречам также присоединятся президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Цель переговоров - продолжение дипломатических усилий по урегулированию российско-украинской войны и выводу переговорного процесса на более конструктивный путь.