Переговори у Норвегії: хто увійшов до делегації Зеленського

Разом із президентом Володимиром Зеленським у переговорах у Норвегії візьмуть участь українські високопосадовці.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За даними джерела, у переговорах також братимуть участь:
Переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та європейськими представниками заплановані на 20 жовтня, орієнтовно на другу половину дня.
Нагадаємо, в уряді прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре раніше підтвердили інформагенції Reuetrs, що в Осло відбудуться переговори за участю Зеленського та представників США і Європи.
За даними норвезького уряду, Україна звернулася з проханням долучити до зустрічей спецпосланців Трампа з питань миру Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Віткофф особисто прибуде до Осло, а Кушнер братиме участь у переговорах дистанційно через те, що захворів на грип.
До зустрічей також долучаться президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Мета переговорів - продовження дипломатичних зусиль щодо врегулювання російсько-української війни та виведення переговорного процесу на більш конструктивний шлях.
Нагадаємо, як писало видання Axios, після Осло Віткофф планує поїхати до Росії, де хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і представити ідеї, напрацьовані в консультаціях з Україною та європейськими партнерами.