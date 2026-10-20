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Уиткофф снова планирует встретиться с Путиным по вопросу Украины, - Axios

08:10 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Уиткофф снова планирует встретиться с Путиным по вопросу Украины, - Axios Фото: Стив Уиткофф и Владимир Путин (Getty Images)
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Во вторник спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправится в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После этого он намерен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, на встрече в Осло (Норвегия) представители Украины, Европы и США будут стремиться разработать мирное предложение для предоставления России.

Ожидается, что в переговорах примут участие Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители стран "Европейской четверки" (Британия, Франция, Германия и Польша), а также официальные лица ЕС и НАТО.

Помимо этого, американский чиновник сообщил изданию, что после Осло Уиткофф планирует отравиться в Россию, где он надеется встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в консультациях с Украиной и европейскими партнерами.

При этом зять Трампа Джаред Кушнер заболел гриппом, поэтому не сможет сопровождать Уиткоффа и лично присутствовать он встречах. Однако он примет участие в режиме онлайн.

Чиновник добавил, что встреча с Норвегии являются продолжением дискуссий, состоявшихся в Майами, где Зеленский пообещал рассмотреть и продвинуть ряд предложений, направленных на создание пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению.

Исходя из слов источника, представители США, Украины и Европы работали вместе на протяжении последней недели над разработкой предложений. Эти обсуждения сосредоточены на двух параллельных направлениях:

  • обеспечение будущего Украины: создание суверенного, безопасного и процветающего будущего для Украины, включая надежные гарантии безопасности, европейскую интеграцию и всеобъемлющую послевоенную экономическую структуру, которая учитывает финан+совые потребности Украины и создает возможности для долгосрочного роста и инвестиций;
  • создание условий для прочного мира: разработка всеобъемлющего предложения России, которое затрагивает вопросы, необходимые для прекращения войны, создает новую и устойчивую архитектуру безопасности между Россией и Европой и изучает возможности послевоенного экономического сотрудничества.

По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп поручил начать интенсивный процесс разработки всеобъемлющего мирного предложения с Украиной и Европой, и следующим шагом станет проверка того, сможет ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Россией.

"Эти дискуссии остаются открытыми, и предстоит еще много работы. Цель президента Трампа ясна: положить конец убийствам, завершить войну и создать условия для прочного мира, который принесет пользу Украине, России, Европе и Соединенным Штатам", - добавил он.

Также Axios пишет, что как ожидается, в ходе поездки Уиткоффа будут предприняты усилия по обеспечению освобождения Стивена Хаббарда, американского учителя на пенсии, которого США считают незаконно задержанным в России.

Отношение Украины и США

Напомним, что в последние недели Украина столкнулась с рядом ограничений со стороны США. В частности, была ограничена скорость Starlink, Вашингтон уже трижды не передавал Киеву разведданные о подготовке баллистических ударов, а также США заключили дизельную сделку с Россией.

На фоне этих событий между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник конфликт.

В частности, Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы не хочет завершения войны и никогда этого не хотел.

Тем временем Зеленский в одном из интервью сказал, что последние действия США указывают на то, что Вашингтон подталкивает Украину к капитуляции перед Россией.

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