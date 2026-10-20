Норвегия подтвердила участие Зеленского в мирных переговорах с США и Европой в Осло
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибудет в столицу Норвегии для переговоров по войне в Украине и безопасности Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuetrs.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что украинский президент обратился в Норвегию и Финляндию, которая является соорганизатором мероприятия, с просьбой организовать встречу. По его словам, она состоится в рамках текущих дипломатических усилий в важный для Украины период.
"Президент Зеленский обратился в Норвегию и Финляндию с просьбой организовать встречу в рамках текущих дипломатических усилий в критическое для Украины время", - отметил Стере.
Что будут обсуждать в Осло
Президент Финляндии Александр Стабб также подтвердил свое участие во встрече с Зеленским и норвежским премьером. По его словам, стороны будут говорить о войне России против Украины и общей ситуации безопасности в Европе.
"Незаконная агрессивная война России против Украины и всеобщая ситуация с безопасностью в Европе", - так Стубб очертил темы предстоящих переговоров.
После встречи Зеленский, Стабб и Стере должны провести совместную пресс-конференцию. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.
В Норвегию может приехать посланец Трампа
Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе посетит Норвегию для нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине.
По данным агентства, к переговорам могут присоединиться Зеленский и представители европейских стран.
Однако пока нет официального подтверждения, что Виткофф или американская делегация примут участие именно во встрече Зеленского с лидерами Норвегии и Финляндии 20 октября.