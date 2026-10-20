Норвегия подтвердила участие Зеленского в мирных переговорах с США и Европой в Осло

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибудет в столицу Норвегии для переговоров по войне в Украине и безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuetrs .

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что украинский президент обратился в Норвегию и Финляндию, которая является соорганизатором мероприятия, с просьбой организовать встречу. По его словам, она состоится в рамках текущих дипломатических усилий в важный для Украины период.

"Президент Зеленский обратился в Норвегию и Финляндию с просьбой организовать встречу в рамках текущих дипломатических усилий в критическое для Украины время", - отметил Стере.

Что будут обсуждать в Осло

Президент Финляндии Александр Стабб также подтвердил свое участие во встрече с Зеленским и норвежским премьером. По его словам, стороны будут говорить о войне России против Украины и общей ситуации безопасности в Европе.

"Незаконная агрессивная война России против Украины и всеобщая ситуация с безопасностью в Европе", - так Стубб очертил темы предстоящих переговоров.

После встречи Зеленский, Стабб и Стере должны провести совместную пресс-конференцию. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

В Норвегию может приехать посланец Трампа

Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе посетит Норвегию для нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине.