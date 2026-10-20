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Норвегия подтвердила участие Зеленского в мирных переговорах с США и Европой в Осло

09:34 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Норвегия подтвердила участие Зеленского в мирных переговорах с США и Европой в Осло Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибудет в столицу Норвегии для переговоров по войне в Украине и безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuetrs.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что украинский президент обратился в Норвегию и Финляндию, которая является соорганизатором мероприятия, с просьбой организовать встречу. По его словам, она состоится в рамках текущих дипломатических усилий в важный для Украины период.

"Президент Зеленский обратился в Норвегию и Финляндию с просьбой организовать встречу в рамках текущих дипломатических усилий в критическое для Украины время", - отметил Стере.

Что будут обсуждать в Осло

Президент Финляндии Александр Стабб также подтвердил свое участие во встрече с Зеленским и норвежским премьером. По его словам, стороны будут говорить о войне России против Украины и общей ситуации безопасности в Европе.

"Незаконная агрессивная война России против Украины и всеобщая ситуация с безопасностью в Европе", - так Стубб очертил темы предстоящих переговоров.

После встречи Зеленский, Стабб и Стере должны провести совместную пресс-конференцию. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

В Норвегию может приехать посланец Трампа

Накануне Reuters сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе посетит Норвегию для нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине.

По данным агентства, к переговорам могут присоединиться Зеленский и представители европейских стран.

Однако пока нет официального подтверждения, что Виткофф или американская делегация примут участие именно во встрече Зеленского с лидерами Норвегии и Финляндии 20 октября.

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