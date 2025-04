Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине

При подготовке материала использовались: публикации The Telegraph, Bloomberg, CNN, Sky News, The Wall Street Journal, Axios, Financial Times, заявления лидеров стран, правительств и других должностных лиц.

Больше о переговорном процессе, почему США хотят быстрого прогресса, зачем было Путину "пасхальное перемирие" и на чем настаивает Киев - в материале РБК-Украина "Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.