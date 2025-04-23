Переговори у Лондоні зірвались: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч по Україні

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Чому лондонська зустріч на рівні "топів" зірвалась і якими сьогодні будуть обговорення?

Що за "мирний план" США, про який Штати мовчать офіційно, але пише західна преса?

Чому Рубіо скасував візит до Лондона і до чого тут слова Зеленського про Крим?

Що обурює європейських чиновників на тлі обговорень яким має бути мирна угода щодо України?

Сьогоднішня зустріч у Лондоні мала б стати другою після перемовин Парижі, за участі Великої Британії, Франції, Німеччини, України та США на рівні глав МЗС. На ній, як очікувалося, мали б продовжити обговорення американського плану припинення російсько-української війни і шлях до припинення вогню.

При цьому президент Володимир Зеленський зазначав, що першочергово переговори мають бути спрямовані на досягнення безумовного припинення вогню в Україні. Західні ЗМІ також писали, що Київ зосереджений на тому, аби обговорити 30-денне припинення вогню, а не рамки мирного плану Трампа.

Видання The Wall Street Journal писало, що американці висунули свої "мирні" пропозиції в конфіденційному документі, який представили українській делегації і на зустрічі в Лондоні б хотіли почути відповідь від Києва на їх ініціативи. А в разі позитивного відгуку - ці ідеї направили б до Москви.

Однак, все пішло "не за планом". Переговори, які сьогодні мали пройти в Лондоні на рівні глав МЗС, несподівано відклали. Все через "мирний план" США, в якому йдеться про визнання Криму російським та замороження лінії фронту.

Що пропонують США у "мирному" плані?

Тож що пропонують США? Британське видання The Telegraph та американське Axios розкрили вміст пропозицій США щодо завершення російсько-української війни.

Ключовий пункт пропозиції - офіційне визнання окупованого Криму російським, а також фактичне визнання окупації інших територій. Це означатиме "заморожування" нинішньої лінії фронту, залишаючи російському диктатору Володимиру Путіну контроль над більшістю окупованих земель.

При цьому у плані є деякі зміни на користь України. А саме відмова РФ від двох невеликих територій, які зараз окуповані її військами. Так, частковим поступом Україні, як пише The Telegraph, стане повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ із ще одного району Херсонщини.

За версією Axios, пропозиції США російській стороні наступні:

"Де-юре" визнання США російського контролю над Кримом.

"Де-факто" визнання окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. У тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу.

Скасування санкцій, введених з 2014 року.

Розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

При цьому Україні пропонують:

"Надійну гарантію безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США).

Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією.

Безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України.

Компенсація та допомога на відбудову, хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Фото: Трамп сподівається на мирну угоду вже цього тижня, але в Україні на ЄС не вважають, що цього можна досягти швидко (Getty Images)

Пропозиції США, викладені у виданні The Telegraph, буквально тотожні. Однак вони викладені у форматі 7 пунктів, а саме:

Перший і другий пункт - негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією .

. Третій пункт вимагає, щоб Україна утримувалася від прагнення вступити до НАТО, хоча країна все ще може вільно приєднатися до ЄС. Європейські сили можуть забезпечити стабільність, однак, як зазначає The Telegraph, США не гарантують їхню підтримку.

хоча країна все ще може вільно приєднатися до ЄС. Європейські сили можуть забезпечити стабільність, однак, як зазначає The Telegraph, США не гарантують їхню підтримку. Четвертий пункт плану - офіційне визнання Криму російським . Це суперечить міжнародному праву, згідно з яким "жодна країна не може анексувати територію іншої держави". Окрім Криму, Росія утримує частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Пропозиція фактично дозволяє зберегти контроль агресору над цими регіонами, хоча й без формального визнання .

. Це суперечить міжнародному праву, згідно з яким "жодна країна не може анексувати територію іншої держави". Окрім Криму, Пропозиція фактично дозволяє зберегти контроль агресору над цими регіонами, хоча й . П'ятий пункт - Запорізьку АЕС, яка нині під окупацією РФ, пропонують передати під управління США . ( Axios же пише, що йдеться про те, що ЗАЕС вважатиметься й українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від станції постачатиметься як в Україну, так і в Росію).

. ( вважатиметься й українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від станції постачатиметься як в Україну, так і в Росію). Згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про корисні копалини , що дозволить американським компаніям отримати доступ до природних ресурсів країни.

, що дозволить американським компаніям отримати доступ до природних ресурсів країни. Пункт сьомий відновлює можливість нових відносин між Америкою та Росією, включаючи, що всі санкції США з РФ будуть зняті, і дві країни зможуть почати співпрацю в енергетичній сфері.

Як зазначає The Telegraph, цей план був би для України гіркою пілюлею, оскільки вона втратила б територію, не отримавши жодних чітких гарантій безпеки від США.

Сам план США загалом, звертають увагу ЗМІ, суперечить декільком заявленим політичним цілям Великобританії. Оскільки прем’єр-міністр країни Кір Стармер сказав Зеленському, що Лондон налаштований на те, щоб "Україна перебувала на незворотному шляху до членства в НАТО".

Також викликає питання щодо того, чи можуть в решті бути розміщені будь-які британські, чи інші європейські війська в Україні після будь-якої мирної угоди.

Однак, згідно з пропозиціями США, ніщо не завадить Україні нарощувати свої Збройні сили, а європейським країнам продовжувати постачати зброю. Позаяк, пише Reuters, американці не підтримують вимогу РФ про "демілітаризацію" України та не заперечують проти участі європейських сил у майбутніх гарантіях безпеки для України.

Зазначимо, що офіційно пропозиції США щодо мирної угоди не озвучувалися. Втім, сьогодні Вашингтон вкотре пригрозив припинити свою посередницьку роль між РФ та Україною.

Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він попередив, що Штати відмовляться від посередництва, "якщо не отримають позитивної відповіді".

"Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям", - додав Венс.

Що відбувається з переговорами у Лондоні, хто в них братиме участь?

Раніше повідомлялося, що США на переговорах з українськими та європейськими колегами в Лондоні щодо російсько-української війни цього тижня представлятимуть держсекретар Марко Рубіо та спецпредставники президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Однак вчора ввечері стало відомо, що Рубіо не поїде на цю зустріч. Речниця Держдепу Теммі Брюс сказала, що причиною стали "логістичні проблеми у його розкладі".

Однак CNN звертає увагу, що Рубіо буде відсутнім оскільки Зеленський напередодні відкинув визнання Криму російським.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналістами 22 квітня президент України розмови про контроль над Кримом та ЗАЕС і невступ України в НАТО назвав спекуляцією.

"Україна не визнає юридично окупацію Криму. Тут немає, про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, Україна хоче швидкого справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Таким чином, американців на переговорах у Лондоні сьогодні представить лише спецпосланець Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог.



Фото: Рубіо не поїхав до Лондона на переговори щодо України після слів Зеленського про Крим (Getty Images) Своєю чергою Sky News дізналося, що загалом переговори в Лондоні сьогодні відбудуться на нижчому рівні. Без глав МЗС Британії, США, Франції, Німеччини та України. Замість цього відбудуться обговорення між високопосадовцями з п'яти країн, хоча, як відомо, міністр закордонних справ України все ще має бути в столиці й проведе двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі, повідомляє медіа.

Як реагує Україна і ЄС

Українські чиновники сказали The Telegraph, що скептично ставляться до прогресу в мирній угоді.

ЄС своєю чергою, за словами неназваних європейських посадовців, рішуче проти ідеї США щодо скасування санкцій проти РФ до завершення переговорів,

Європейські дипломати вважають "малоймовірним" прорив у перемовинах щодо врегулювання війни РФ проти України. Вони зазначили, що "шанси залишаються мізерними", попри тиск з боку Трампа.

Водночас, пише The Wall Street Journal, британські та французькі посадовці відкриті до сценарію нинішньої лінії контролю (фронту) в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку України.

Але Франція і Великобританія воліли б угоду, яка визнає контроль над територіями, захопленими Росією в України під час війни, лише "де-факто", на кшталт перемир'я, яке поклало край Корейській війні.

На тлі масиву вищезазначених повідомлень західних ЗМІ, РБК-Україна поцікавилося у джерел, що ж відбувається насправді довкола перемовин у Лондоні

"Поки ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори британці, і саме Лондон всіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до перемовин. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути. Але ми готові до всіх форматів і всіх розмов", - розповіло джерело виданню.

Зазначимо, що тим часом у США вже нібито висловлюють стурбованість тим, що "Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких умов на переговорах, що унеможливить будь-яку угоду". Як пише Reuters з посиланням на неназваного європейського чиновника, таку стурбованість висловив держсекретар США.

Якими тоді будуть переговори в Лондоні сьогодні?

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило інформацію зі ЗМІ, що сьогоднішні перемовини на високому рівні все ж відкладені.

Як зазначили у відомстві, це сталося на тлі витоків інформації про те, що Росія нібито готова відмовитися від своїх територіальних претензій на три українські регіони, які вона лише частково окупувала, в обмін на визнання анексії Криму з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із питанням, писало, що Путін нібито готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, "якщо США визнають, що Крим належить Росії, й заблокують вступ України до НАТО".

Видання написало, що, Путін сказав про це спецпосланцю президента Трампа Віткоффу, котрий вже не раз приїжджав до Росії і планує це зробити знов цього тижня (у Кремлі цю публікацію "фейком").

Однак переговори, як підкреслили в МЗС Британії сьогодні відбуватимуться на офіційному рівні, але кулуарно (закриті для ЗМІ).

Вже відомо, що до Лондона прибула українська делегація за участі керівника ОП Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям", - написав Єрмак.

Він зазанчив, що сьогодні в Лондоні будуть говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.