Переговоры в Майями: вопрос гарантий безопасности для Украины остался нерешенным, – WSJ

В воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоялась очередная встреча делегаций Украины и США, чтобы доработать мирный план Трампа. Однако ряд вопросов остались так и нерешенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам американского чиновника, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной. При этом как минимум один вопрос остался так и нерешенным.
"Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания "оккупированных территорий", - пишет издание.
Как отмечает WSJ, переговоры делегаций США и Украины длились более 4 часов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что им удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.
Источник WSJ рассказал, что после воскресных переговоров, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер полетят в понедельник в Россию для продолжения переговоров.
Сам лидер США в воскресенье заявил, что Уиткофф, вероятно, встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на следующей неделе (учитывая понедельник - уже на этой).
Напомним, несколько недель назад США представили Украине новый мирный план по завершению войны. Он имел 28 пунктов, но их содержание явно было в России.
По этой причине 23 ноября делегации США, Украины и Европы встретились в Женеве, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
По итогу, количество пунктов было сокращено и документ уже не выглядит таким, как в изначальном виде. Вчера, 30 ноября, прошла еще одна встреча между Киевом и Вашингтоном, где продолжилась доработка документа.
Как известно, по данным Axios, США во время первоначального представления мирного плана - дали Украине еще один документ. В нем содержались гарантии безопасности, которые были прописаны по аналогии статьи 5 устава НАТО.
Однако на днях Politico написало, что Рубио дал европейским союзникам понять, что США прежде чем давать какие-либо гарантии безопасности Украине - намерены заключить мирную сделку.