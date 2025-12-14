RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Переговоры делегаций США и Украины в Берлине продолжатся в понедельник, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры между украинской и американской делегациями по поводу мирного плана США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Завтра, в понедельник, в Берлине продолжатся попытки выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются", - говорится в публикации.

Также издание пишет, что предварительно, США признали перспективы успеха в берлинских переговорах.

На данный момент, переговоры между делегациями Украины и США, начатые в воскресенье - длятся уже более трех часов. По данным Welt, канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры. При этом, в качестве модератора на переговорах остался помощник канцлера Гюнтер Зауттер.

Ряд СМИ пишут, что на переговорах обсуждается вопрос Донбасса и гарантий безопасности, но детали неизвестны.

Встреча в Берлине по мирному плану США

Напомним, что Украина, США и Европа почти уже на протяжении месяца дорабатывают американский мирный план, который в первоначальной версии был в пользу России.

На днях СМИ писали, что стороны обсуждают три инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, который определяет принципы послевоенного восстановления.

В ночь на субботу, 14 декабря, издание WSJ вышло с материалом, где было сказано, что Трамп направит своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Берлин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Вчера глава украинского государства подтвердил, что встретится в Берлине с командой Трампа.

По словам источников WSJ, Белый дом намерен достичь мирной сделки до конца 2025 года.

