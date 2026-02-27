Переговорам конец? Трампу представили варианты военных действий против Ирана, - Axios

Как пишет издание, это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке, адмирал Купер, проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.

По словам чиновника США, на брифинге в четверг присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Брифинг прошел в то время, как в Женеве завершился третий раунд американо-иранских переговоров по ядерной проблеме.

Многие в администрации Трампа рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение о начале войны.

Однако по словам высокопоставленного американского чиновника, переговоры были "позитивными", но никаких деталей он не привел. В то же время глава МИД Ирана Аббаса Арагчи заявил, ядерные переговоры в Женеве привели к взаимопониманию по некоторым вопросам, но оставили пробелы по другим.

Стоит добавить, что согласно заявлению Арагчи и главы МИД Омана Бадра Альбусаиди, следующим шагом в переговорах станут консультации в Вашингтоне и Тегеране. Затем на следующей неделе в Вене пройдут дискуссии между экспертами по ядерной энергетике.

Также глава иранского МИД анонсировал, что на следующей неделе уже "четвертый раунд переговоров".