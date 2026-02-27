Переговорам конец? Трампу представили варианты военных действий против Ирана, - Axios

В четверг 26 февраля главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер проинформировал президента США Дональда Трампа о вариантах возможных военных действий против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Читайте также: Трамп назвал ключевую цель переговоров с Ираном
Как пишет издание, это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке, адмирал Купер, проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.
По словам чиновника США, на брифинге в четверг присутствовал также председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Брифинг прошел в то время, как в Женеве завершился третий раунд американо-иранских переговоров по ядерной проблеме.
Многие в администрации Трампа рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как Трамп примет решение о начале войны.
Однако по словам высокопоставленного американского чиновника, переговоры были "позитивными", но никаких деталей он не привел. В то же время глава МИД Ирана Аббаса Арагчи заявил, ядерные переговоры в Женеве привели к взаимопониманию по некоторым вопросам, но оставили пробелы по другим.
Стоит добавить, что согласно заявлению Арагчи и главы МИД Омана Бадра Альбусаиди, следующим шагом в переговорах станут консультации в Вашингтоне и Тегеране. Затем на следующей неделе в Вене пройдут дискуссии между экспертами по ядерной энергетике.
Также глава иранского МИД анонсировал, что на следующей неделе уже "четвертый раунд переговоров".
Напомним, ночью издание WSJ опубликовало детали третьего раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке.
Источники рассказали, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер потребовали, чтобы Иран уничтожил три основных своих ядерных объекта и передали весь оставшийся обогащенный уран США.
Кроме того, они добавили, что любая ядерная сделка должна действовать бессрочно, а не прекратить свое действие, как это было у случае с договором заключенным с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Иран в свою очередь отверг идею переноса запасов урана за границу, а также выступил против прекращения обогащения урана, демонтажа своих ядерных объектов и постоянных ограничений своей ядерной программы.
В связи с проблемой договорится, президент США Дональд Трамп не исключает военного варианта решения вопроса. По данным Reuters, Вашингтон рассматривает варианты начиная от точечных ударов - и до стратегии смены режима в Иране.
Также как известно, в последний примерно месяц США перебросили в регион много авиации, кораблей и другой военной техники.