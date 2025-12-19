Пересмотр тарифа на распределение газа критически важен для обеспечения украинцев теплом, - профсоюз

Заработная плата газовиков в системе облгазов не менялась с 2021 года и в среднем составляет 16 тыс. грн. Такая ситуация грозит глубоким кризисом для отрасли, от которой зависит обеспечение миллионов украинцев газом.

"Газовики работают в крайне опасных условиях, несмотря на постоянную угрозу жизни и физическое истощение. Они одними из первых выезжают на места прилетов, проводят ремонты во время обстрелов. В то же время получают крайне низкие зарплаты. В среднем это 16 тыс. грн, из которых еще удерживаются налоги. Это вдвое меньше средней заработной платы в промышленности. Очевидно, что за эти средства они не могут обеспечить даже базовые потребности, поэтому вынуждены увольняться", - отметила глава профсоюза.

Речь идет как минимум о 50 тысячах квалифицированных работников.

"Найти им замену чрезвычайно сложно - опять же из-за низкого уровня оплаты труда. А без этих специалистов поддерживать газораспределительную инфраструктуру в надлежащем состоянии просто некому", - подчеркнула Елена Пяткина.

Действующий тариф на распределение газа не пересматривался с 2021 года и не соответствует экономическим реалиям. Это серьезная проблема, отмечает она.

Тариф НКРЭКУ на распределение газа никоим образом не влияет на стоимость газа для населения. Это касается исключительно промышленных потребителей.

Газовики надеются на положительное решение Национального регулятора и установление справедливого и экономически обоснованного тарифа.

"Сейчас продолжается отопительный сезон. От стабильного газоснабжения зависит, будет ли тепло в домах людей, детских садах, школах и больницах. Смогут ли вообще работать промышленные предприятия в случае массированных обстрелов газораспределительной инфраструктуры, если не будет возможности оперативно ликвидировать последствия атак", - подытожила руководитель "Укргазпрофсоюза" Елена Пяткина.