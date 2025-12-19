Перегляд тарифу на розподіл газу критично важливий для забезпечення українців теплом, - профспілка

Заробітна плата газовиків у системі облгазів не змінювалася з 2021 року і в середньому становить 16 тис. грн. Така ситуація загрожує глибокою кризою для галузі, від якої залежить забезпечення мільйонів українців газом.

"Газовики працюють у вкрай небезпечних умовах, попри постійну загрозу життю та фізичне виснаження. Вони одними з перших виїжджають на місця прильотів, проводять ремонти під час обстрілів. Водночас отримують вкрай низькі зарплати. У середньому це 16 тис. грн, з яких ще утримуються податки. Це вдвічі менше за середню заробітну плату в промисловості. Очевидно, що за ці кошти вони не можуть забезпечити навіть базові потреби, тому змушені звільнятися", - зазначила голова профспілки.

Йдеться щонайменше про 50 тисяч кваліфікованих працівників.

"Знайти їм заміну надзвичайно складно - знову ж таки через низький рівень оплати праці. А без цих фахівців підтримувати газорозподільну інфраструктуру в належному стані просто нікому", - наголосила Олена П’яткіна.

Чинний тариф на розподіл газу не переглядався з 2021 року і не відповідає економічним реаліям. Це серйозна проблема, зазначає вона.

Тариф НКРЕКП на розподіл газу жодним чином не впливає на вартість газу для населення. Це стосується виключно промислових споживачів.

Газовики сподіваються на позитивне рішення Національного регулятора та встановлення справедливого й економічно обґрунтованого тарифу.

"Наразі триває опалювальний сезон. Від стабільного газопостачання залежить, чи буде тепло в домівках людей, дитячих садках, школах і лікарнях. Чи зможуть узагалі працювати промислові підприємства у разі масованих обстрілів газорозподільної інфраструктури, якщо не буде можливості оперативно ліквідовувати наслідки атак", - підсумувала керівниця "Укргазпрофспілки" Олена П’яткіна.