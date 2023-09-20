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Предвыборная эмоциональность. В Минэкономики отреагировали на напряженность между Польшей и Украиной

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина стремится к конструктиву, в связи с чем предлагает качественные решения для вопросов касаемо польских аграриев. Напряженность между странами - является скорее эмоциональными проявлениями на фоне выборов в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки в эфире телемарафона.

"Конструктив - наше базовое предложение. Можно сделать картинку, будто мы имеем конфликт, но это не так. Наше непонимание относительно польских коллег в том, что мы предлагаем конструктивные решения решения вопросов польских аграриев, но почему-то, возможно, по политическим причинам, из-за выборов, их не принимают", - заявил Тарас Качка.

Качка добавил, что Украина готова взять механизм под свой контроль вместе с польскими коллегами для контроля процесса. Впрочем, польские министры видят в вышеупомянутой позиции негатив. 

Заместитель министра экономики рассчитывает на то, что в течение следующих дней рациональность возьмет вверх. По его мнению, "это пойдет на пользу польскому правительству в контексте выборов".

"Украинский интерес очевиден - мы не хотим, чтобы были запреты. Если со стороны польских фермеров есть сомнения, мы представили механизм, который будет это регулировать", - добавил заместитель министра экономики.

По словам Качки, эмоциональность польских коллег вероятно связана с внутренними дебатами и в конце концов они отойдут. 

"Наши предложения будут приняты и мы наконец сможем совместно урегулировать те проблемы на аграрных рынках, которые есть в и в Украине, и в Польше", - добавил Качка.

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