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Передумали? Коллаборанты удалили заявление о круглосуточном комендантском часе в Херсоне

Фото: коллаборанты удалили заявление о круглосуточном комендантском часе в Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самопровозглашенный "замгубернатора" временно оккупированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов удалил видео, в котором сообщил о введении круглосуточного комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram коллаборанта.

В новом видео коллаборант комендантский час не упоминал ни разу. Таким образом, можно предположить, что круглосуточный комендантский час во временно оккупированном областном центре отменяется.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты "ввели" круглосуточный комендантский час во временно оккупированном Херсоне. Вроде бы им это необходимо для "защиты" города.

Также РБК-Украина писало о том, что оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Между тем, министр обороны США Ллойд Остин верит в то, что ВСУ смогут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку они работают эффективно и методично.

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