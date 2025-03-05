В пригороде Одессы из-за воздушной атаки РФ погиб человек

Чиновник написал в своем Telegram-канале, что "в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб мужчина".

Уточняется, что это 77-летний житель села Лиманка. Он умер в результате осколочных ранений, полученных из-за российской воздушной атаки.

"Искренние соболезнования родным и близким", - добавил глава ОГА.

Справка: село Лиманка Таировской поселковой громады расположено в Одесском районе. Население этого села по последним данным составляет 13 085 человек. Площадь населенного пункта - 11,55 километра квадратных.

Село Лиманка расположено к западу от Киевского района Одессы, южнее самого областного центра.

Село Лиманка на карте (фото: скрин google.com/maps)

Массированная воздушная атака на Одессу и область, какие последствия

Как сообщалось ранее, вечером 4 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки со стороны войск РФ с применением дронов-камикадзе.

Сообщалось об угрозе массированной дроновой атаки на Одессу и область. Местные власти рассказали, что из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре часть Одессы остались без света, воды и тепла.

В ОВА также рассказали, что в пригороде Одессы обломками сбитых российских дронов были повреждены частные дома, там произошли возгорания.

Также россияне атаковали баллистикой Белгород-Днестровский район - там вражеская ракета попала в пустой санаторий, здание было почти полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.