В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: будут работать саперы

Фото: в Бучанском районе Киевской области будут работать саперы 18 мая (иллюстрация/GettyImages)

В четверг, 18 мая, в пригороде Киева будет "громко". В частности, в Бучанском районе Киевской области будут работать саперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"В пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов! Это работают наши саперы", - говорится в сообщении. В частности, сегодня, в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. "Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – добавили в КГВА. Как сообщалось, российская армия во время очередной массированной атаки в ночь на 18 мая выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить. Полиция в Киевской области обнаружила обломки сбитых ракет, которыми Россия пыталась атаковать столицу. Что касается Киева, то российские войска сегодня ночью, 18 мая, попытались нанести удар по столице. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.