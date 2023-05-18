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У передмісті Києва лунатимуть вибухи: працюватимуть сапери

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Київ, Четвер 18 травня 2023 10:50
У передмісті Києва лунатимуть вибухи: працюватимуть сапери Фото: у Бучанському районі Київської області працюватимуть сапери 18 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В четвер, 18 травня, в передмісті Києва буде "гучно". Зокрема, в Бучанському району Київської області працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"У передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюють наші сапери", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - додали в КМВА.

Як повідомлялось, російська армія під час чергової масованої атаки вночі 18 травня випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити. Поліція у Київській області виявила уламки збитих ракет, якими Росія намагалася атакувати столицю. Що стосується Києва, то російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати удару по столиці. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

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