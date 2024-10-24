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Предусматривает военную поддержку. Россия окончательно "узаконила" партнерство с КНДР

Фото: Россия "ратифицировала" партнерство с КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Госдума России ратифицировала договор с КНДР о так называемом "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Он предполагает военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт нижней палаты Госдумы.

В тексте документа отмечается, что Россия и Северная Корея обязуются оказать друг другу военную помощь, если одна из стран "подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны".

Кроме этого, в договоре говорится, что обе стороны "поддерживают миролюбивую политику" друг друга и "взаимодействуют с целью совместного противостояния вызовам и угрозам".

Россия и Северная Корея также договорились о расширении сотрудничества в науке и технологиях, в частности в сфере космоса и ядерной энергетики, торговли, экономики и инвестиций. Соглашение действует бессрочно.

Кроме того, один из пунктов договора предусматривает помощь сторон друг другу в обходе санкций.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что в подписанном российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном договоре содержится секретный пункт. Он разрешает отправку северокорейских военных на войну против Украины с целью якобы обучения, чтобы "узнать из первых рук", как вести войну.

Солдат КНДР могут направить в Курскую область

КНДР отправила на территорию России тысячи своих военных. По данным разведки, речь идет об 11 тысячах солдат.

Как сообщил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, северокорейских военных могут бросить в Курскую область. По словам Буданова, в обмен на людей и ракеты КНДР могла потребовать у России технологии для тактического ядерного оружия.

Как пишет издание Financial Times, Путин делает ставку на солдат Северной Кореи, чтобы отвоевать часть Курской области, контролируемую Украиной.

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