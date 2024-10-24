Предусматривает военную поддержку. Россия окончательно "узаконила" партнерство с КНДР

Госдума России ратифицировала договор с КНДР о так называемом "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Он предполагает военную поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт нижней палаты Госдумы.
В тексте документа отмечается, что Россия и Северная Корея обязуются оказать друг другу военную помощь, если одна из стран "подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны".
Кроме этого, в договоре говорится, что обе стороны "поддерживают миролюбивую политику" друг друга и "взаимодействуют с целью совместного противостояния вызовам и угрозам".
Россия и Северная Корея также договорились о расширении сотрудничества в науке и технологиях, в частности в сфере космоса и ядерной энергетики, торговли, экономики и инвестиций. Соглашение действует бессрочно.
Кроме того, один из пунктов договора предусматривает помощь сторон друг другу в обходе санкций.
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что в подписанном российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном договоре содержится секретный пункт. Он разрешает отправку северокорейских военных на войну против Украины с целью якобы обучения, чтобы "узнать из первых рук", как вести войну.
КНДР отправила на территорию России тысячи своих военных. По данным разведки, речь идет об 11 тысячах солдат.
Как сообщил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, северокорейских военных могут бросить в Курскую область. По словам Буданова, в обмен на людей и ракеты КНДР могла потребовать у России технологии для тактического ядерного оружия.
Как пишет издание Financial Times, Путин делает ставку на солдат Северной Кореи, чтобы отвоевать часть Курской области, контролируемую Украиной.
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