Передбачає військову підтримку. Росія остаточно "узаконила" партнерство з КНДР

Держдума Росії ратифікувала договір з КНДР про так зване "всеосяжне стратегічне партнерство". Він передбачає військову підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт нижньої палати Держдуми.
У тексті документа зазначається, що Росія і Північна Корея зобов'язуються надати один одному військову допомогу, якщо одна з країн "зазнає збройного нападу з боку якоїсь держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни".
Крім цього, в договорі сказано, що обидві сторони "підтримують миролюбну політику" один одного і "взаємодіють з метою спільного протистояння викликам і загрозам".
Росія та Північна Корея також домовилися про розширення співробітництва у науці та технологіях, зокрема у сферах космосу та ядерної енергетики, торгівлі, економіки та інвестицій. Угода діє безстроково.
Крім того, один із пунктів договору передбачає допомогу сторін один одному в обході санкцій.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що в підписаному російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином договорі міститься секретний пункт. Він дозволяє відправлення північнокорейських військових на війну проти України з метою нібито навчання, щоб "дізнатися з перших рук", як вести війну.
КНДР відправила на територію Росії тисячі свої військових. За даними розвідки, йдеться про 11 тисяч солдатів.
Як повідомив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, північнокорейських військових можуть кинути у Курську область. За словами Буданова, в обмін на людей і ракети КНДР могла попросити у Росії технології для тактичної ядерної зброї.
Як пише видання Financial Times, Путін робить ставку на солдатів Північної Кореї, щоб відвоювати частину Курської області, яку контролює Україна.
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