Передавал РФ данные о HIMARS и IRIS-T в Украине. В Германии судят сотрудника разведки

В Германии судят бывшего сотрудника разведки, который передавал россиянам данные о HIMARS и системах ПВО IRIS-T в Украине. Ему грозит пожизненное заключение по делу о госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения бывшему главе подразделения немецкой разведывательной службы BND Карстену Л., который отвечал за безопасность сотрудников. Обвинения вынесены также в отношении его посредника Артура Е. Известно, что в 2022 году Карстен Л. и Артур Е. были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России.

По данным следствия, Карстен Л. сотрудничал с сотрудниками ФСБ и передавал им данные GPS о позициях реактивных систем HIMARS и систем ПВО IRIS-T в Украине. Издание отмечает, что Карстен Л. имел доступ к данным прослушивания немецкой разведки и добывал секретную информацию, которую Артур Е. передавал российским спецслужбам.

Сообщается, что судебный процесс проходит в закрытом режиме из-за того, что материалы дела представляют собой государственную тайну. Детали обвинения фигурантов дела так же засекречены.

IRIS-T и HIMARS в Украине

Украина стала первой страной в мире, на вооружение которой в 2022 году поступил новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. По состоянию на май 2023 года первый дивизион в Украине сбил не менее 60 воздушных целей.

В августе 2023 года немецкое правительство объявило о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLS. До этого вариант SLS находился на вооружении только у Швеции.

Что касается HIMARS, то США и партнеры сообщали о передаче Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за год использования американская реактивная система залпового огня HIMARS показала свою эффективность на войне в Украине.