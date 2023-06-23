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Год, как получили первые системы. Залужный похвалил работу HIMARS в Украине

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 20:56
Год, как получили первые системы. Залужный похвалил работу HIMARS в Украине Фото: Залужный похвалил работу HIMARS в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что через год использования американская реактивная система залпового огня HIMARS показала свою эффективность на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Telegram.

По его словам, украинские военные хвалят работу HIMARS, отмечают, что россияне очень боятся эту технику.

"Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника", - отмечают военные.

HIMARS в Украине

США и партнеры должны передать Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

Отметим, что HIMARS не в первый раз эффективно работает на Донбассе. В частности, на Донецком направлении ВСУ уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель", использовав HIMARS.

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