Новый IRIS-T для Украины. На что способна "лайт-версия" SLS и отличия от предыдущей

Немецкое правительство объявило о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLS. Причем в данной модификации эти ЗРК передаются впервые.

Подробнее о них и отличиях от варианта, который уже применяется нашими силами ПВО, - в материале РБК-Украина.

Сколько IRIS-T SLS получила Украина

Согласно обновленным данным правительства Германии, в пункте о доставленной военной помощи появились две пусковые установки IRIS-T SLS. До этого Украина получила два комплекса SLM.

Отметим, все новости об IRIS-T, которые поступали ранее, касались именно варианта SLM. Подробнее об их особенностях - в материале РБК-Украина от октября 2022 года "Украина первой в мире получит IRIS-T. Что известно об этих системах".

В целом немецкие партнеры играют важную роль в укреплении ПВО Украины. По состоянию на сегодня также получены:

ЗРК Patriot + 2 пусковые установки

46 самоходных зениток Gepard

500 переносных систем Stinger

2 700 переносных систем Strela

Также запланирована передача еще 6 ЗРК IRIS-T SLM и 22 пусковых установок IRIS-T SLS, боеприпасы для них и других систем.

Отметим, до этого вариант SLS находился на вооружении только у Швеции. По данным The Military Balance, всего 8 единиц под местным обозначением RBS 98.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что обе пусковые установки уже в Украине.

"Базовый" IRIS-T SLM

Это новейшая система противовоздушной обороны, ее разработка завершилась только в 2014 году. Соответственно, настоящее боевое крещение IRIS-T проходят именно в Украине.

Фото: система IRIS-T SLM на вооружении Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

По состоянию на май 2023-го первый дивизион сбил не менее 60 воздушных целей. Также говорилось о том, что данный комплекс сбивает 9 из 10 ракет и прекрасно демонстрирует свои боевые возможности.

Основные характеристики IRIS-T SLM среднего радиуса действия:

дальность - 40 км

высота запуска ракеты - до 20 км

8 ракет в пусковой установке

вертикальный запуск ракет

угол обзора радара - 360 градусов

Радиолокационная станция. Благодаря открытой архитектуре в систему интегрируется почти любая многофункциональная РЛС для выявления и наведения на цель. Комплексы для Украины поставляются с немецкими радарами TRML-4D (Hensoldt). Они позволяют выявлять цели на расстоянии до 250 км.

По заявлению производителя, TRML-4D в режиме реального времени может отслеживать более 1 500 целей. Воздушная цель типа "самолет" выявляется на расстоянии 250 км, а на 120 км сопровождает ее и наводит ракеты.

Центр управления. Имеет рабочие места для двух операторов. Связь с другими элементами системы осуществляется как через радио, так и через оптоволоконный кабель. Центр управления также может обмениваться данными с системами управления высшего звена. Причем обмен данными происходит в реальном времени.

Пусковая установка. Построена на шасси грузовика MAN SX45 8х8. Имеет восемь ракет, запуски производятся вертикально для возможности обстрела целей на 360 градусов.

Развертывание на позиции занимает до 10 минут. Одновременный обстрел нескольких целей достигается быстрым пуском нескольких ракет. Перезарядка занимает около 15 минут.

Фото: система IRIS-T SLM на вооружении Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Пусковая установка оборудована всеми необходимыми подсистемами - электрический генератор, система управления огнем, радиостанция и так далее. Может находиться в 20 километрах от центра управления.

Ракеты. В комплексе SLM используются зенитные управляемые ракеты IRIS-T. В этой версии (для среднего радиуса действия) установлен более мощный ракетный двигатель, который позволяет увеличить эффективную зону поражения до 25 км по высоте и до 40 км по расстоянию.

Ракетный двигатель - твердотопливный, с управляемым вектором тяги. Модуль управления полетом находится в хвостовой части, как и четыре крыла с независимыми приводами.

На завершающем участке полета за 20 км до цели ракета наводится с использованием инфракрасной головки самонаведения. Она обладает высокой степени защитой от пассивных и активных средств противодействия.

IRIS-T SLS: особенности и отличия от SLM

Первое и самое главное - это вариант системы малого радиуса действия. Здесь используются стандартные зенитные управляемые ракеты IRIS-T. В отличие от версии SLM они способны сбивать цели на расстоянии до 25 км, а не до 40 км. Другие источники говорят о дальности 12 км при высоте до 8 км.

Тем не менее IRIS-T SLS также предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, беспилотными аппаратами и крылатыми ракетами. При наведении сочетается использование спутниковой навигации, инерционной системы наведения, получение целеуказания от РЛС и непосредственное наведение инфракрасной головкой.

Что касается шасси и радаров, то пока неизвестно, в каком виде систему получила Украина. Отметим, в декабре 2020-года был представлен проект на шасси General Dynamics Eagle V 6×6. В то же время производитель говорил о возможности установки пусковых и на другие шасси.

Фото: IRIS-T SLS на гусеничной платформе в сравнении с IRIS-T SLS (Diehl Defence)

В качестве радиолокационных станций были предложены два варианта Saab Giraffe 1X или Hensoldt Spexer.

Как пишет профильный ресурс Defense Express, особенность комплексов IRIS-T SLS в том, что они размещаются на платформе гусеничной шарнирно-сочлененной амфибии BvS 10 производства BAE Systems. В каждом таком комплексе по четыре пусковых установки.

По его данным, ракета имеет еще более скромный радиус действия - дальность поражения цели до 10 км при высоте до 6 км. Для наведения используется РЛС Giraffe в передней части машины, она имеет дальность обнаружения целей до 25 км и высоту - до 10 км.

Таким образом, основные отличия SLS от SLM сводятся к дальности поражения ракеты и принципу наведения на цель. Важный плюс обоих - вертикальный запуск, который исключает наличие мертвых зон над самими ЗРК.