Передавал данные о перемещении ВСУ. Личного информатора Стрелкова осудили на 10 лет

Сотрудники СБУ задержали российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области в мае этого года. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. По его поручению информатор пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска Донецкой области.
Установлено, что на бывшего министра обороны ДНР он вышел через "Одноклассники"после начала полномасштабного вторжения РФ, там и предложил Стрелкову свою "помощь".
Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины,
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно к 11 годам приговорили оккупантов, пытавших людей в Харьковской области.
Также стало известно, что СБУ задержала предателя, который помогал россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области.
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