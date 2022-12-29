Передавал данные о перемещении ВСУ. Личного информатора Стрелкова осудили на 10 лет

По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. По его поручению информатор пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска Донецкой области.

Установлено, что на бывшего министра обороны ДНР он вышел через "Одноклассники"после начала полномасштабного вторжения РФ, там и предложил Стрелкову свою "помощь".

Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины,