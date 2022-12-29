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Передавал данные о перемещении ВСУ. Личного информатора Стрелкова осудили на 10 лет

Фото: СБУ задержала личного информатора Стрелкова (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники СБУ задержали российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области в мае этого года. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. По его поручению информатор пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска Донецкой области.

Установлено, что на бывшего министра обороны ДНР он вышел через "Одноклассники"после начала полномасштабного вторжения РФ, там и предложил Стрелкову свою "помощь".

Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины,

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно к 11 годам приговорили оккупантов, пытавших людей в Харьковской области.

Также стало известно, что СБУ задержала предателя, который помогал россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области.

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