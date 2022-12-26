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СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО: подробности

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Понедельник 26 декабря 2022 12:37
СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО: подробности Фото: СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам похищать участников АТО: подробности (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала предателя, который помогал россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Предатель был задержан во время контрдиверсионных мероприятий на севере Киевской области. Колаборантом оказался житель Глебовки, который во время оккупации района Вышгорода поддержал оккупантов и предложил им свою помощь.

Коллаборант "сливал" врагу адреса проживания местных жителей, которые могли входить в движение сопротивления. В их числе были и бывшие участники АТО. После этого пострадавших пытали и вывозили в Россию.

"Установлено, что предатель лично участвовал в проведении карательных рейдов на территории района. Именно он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы незаконно задержать его. Во время "налета" злоумышленник совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством", - пишет СБУ.

Также коллаборант грабил дома граждан оправдывая это "обеспечением оккупационных группировок России". За его "деятельность" россияне позволили ему свободно передвигаться по оккупированным территориям региона. При этом он также оклеил свой автомобиль знаками различения подразделений российских оккупантов.

"После освобождения Киевской области предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. При обысках по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства России и мобильные телефоны с контактами рашистов", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно к 11 годам приговорили оккупантов, пытавших людей в Харьковской области.

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