Передавав дані про переміщення ЗСУ. Особистого інформатора Стрєлкова засудили на 10 років

Співробітники СБУ затримали російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині у травні цього року. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. На його доручення інформатор намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ у районі Слов'янська Донецької області.
Встановлено, що на колишнього міністра оборони ДНР він вийшов через "Однокласники" після початку повномасштабного вторгнення РФ, там і запропонував Стрєлкову свою "допомогу".
Передачу закритих відомостей російський агент здійснював за власним обліковим записом електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з докладним описом прилеглої місцевості.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України,
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що в Україні нещодавно до 11 років засудили окупантів, які пробували людей у Харківській області.
Також стало відомо, що СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації на Київщині.
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