Передавал данные о перемещении ВСУ. Личного информатора Стрелкова осудили на 10 лет

Сотрудники СБУ задержали российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области в мае этого года. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. По его поручению информатор пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска Донецкой области. Установлено, что на бывшего министра обороны ДНР он вышел через "Одноклассники"после начала полномасштабного вторжения РФ, там и предложил Стрелкову свою "помощь". Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины,