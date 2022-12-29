ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Передавал данные о перемещении ВСУ. Личного информатора Стрелкова осудили на 10 лет

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 12:06
Передавал данные о перемещении ВСУ. Личного информатора Стрелкова осудили на 10 лет Фото: СБУ задержала личного информатора Стрелкова (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники СБУ задержали российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области в мае этого года. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. По его поручению информатор пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска Донецкой области.

Установлено, что на бывшего министра обороны ДНР он вышел через "Одноклассники"после начала полномасштабного вторжения РФ, там и предложил Стрелкову свою "помощь".

Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины,

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно к 11 годам приговорили оккупантов, пытавших людей в Харьковской области.

Также стало известно, что СБУ задержала предателя, который помогал россиянам похищать участников АТО во время оккупации Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Служба безопасности Украины
NEWS
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН