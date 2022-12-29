Передавав дані про переміщення ЗСУ. Особистого інформатора Стрєлкова засудили на 10 років

Співробітники СБУ затримали російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині у травні цього року. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. На його доручення інформатор намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ у районі Слов'янська Донецької області.

Встановлено, що на колишнього міністра оборони ДНР він вийшов через "Однокласники" після початку повномасштабного вторгнення РФ, там і запропонував Стрєлкову свою "допомогу".

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював за власним обліковим записом електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з докладним описом прилеглої місцевості.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України,