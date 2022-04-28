Передавала ворогу таємну інформацію. У Харківській області затримали жінку-інформатора

У Харківській області затримали жінку, яка інформувала окупантів. Вона передавала ворогам таємну інформацію про позиції та пересування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

За даними правоохоронців, 58-річна мешканка селища Васіщеве у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення. Чоловік знаходиться на непідконтрольній Україні території та співпрацює з окупантами.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Жінку затримали в порядку ст. 208 та передали співробітникам СБУ.