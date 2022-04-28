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Передавала врагу тайную информацию. В Харьковской области задержали женщину-информатора

Фото: в Харьковской области задержали женщину-информатора (t me UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области задержали женщину, которая информировала оккупантов. Она передавала врагам тайную информацию о позициях и передвижениях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным правоохранителей, 58-летняя жительница поселка Васищево в период с 26 по 27 апреля предоставляла своему брату координаты расположения военной техники ВСУ и информацию о ее перемещении. Мужчина находится на неподконтрольной Украине территории и сотрудничает с оккупантами.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 114-2 УКУ. Женщину задержали в порядке ст. 208 и передали сотрудникам СБУ.

Напомним, в Ровно будут судить мужчину, который передавал информацию спецслужбе России.

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