Передавав інформацію спецслужбі РФ. Жителя Рівного будуть судити за держзраду

Жителя Рівного будуть судити за державну зраду через співпрацю з ворогом. Він передавав дані про українських військових спецслужбам Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що з жовтня 2021 року житель Рівного, що мав проросійські погляди, збирав дані про військові частини на території області, транспортні засоби військовослужбовців та рух військової техніки. Він передав інформацію спецслужбі РФ.

Чоловіка затримали у березні 2022 року під час спроби зібрати інформацію про рух залізничних ешелонів з військовою технікою. Зараз затриманий знаходиться під вартою.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) скеровано до суду.