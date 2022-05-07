Голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголошено про підозру, - Синєгубов
Голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій оголосили про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
У чому підозрюють голову Старого Салтова Едуарда Коновалова
Одразу ж після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік російських військових, забезпечував окупантів житлом й закликав місцевих не чинити їм опір.
Фото: голова Старого Салтова Едуард Коновалов (t.me/synegubov/3119)
У чому підозрюють секретаря Вільховатської сільради Надію Антонову
В селі Кутузівка Надія Антонова також перейшла на сторону загарбників. Вона налагодила співпрацю з керівником окупантів з позивним "Вітязь".
Зокрема, вона здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців й змушувала місцевих носити білі пов’язки.
Фото: секретар Вільховатської сільради Надія Антонова (t.me/synegubov/3119)
"Обом оголосили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Їм загрожує покарання - від 15 років до довічного ув'язнення. Розслідування триває", - пише Синєгубов.
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