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Голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголошено про підозру, - Синєгубов

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Субота 07 травня 2022 20:53
Голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголошено про підозру, - Синєгубов Фото: Голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголошено про підозру (t.me/synegubov/3119)
Автор: Сергій Пишкін

Голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій оголосили про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У чому підозрюють голову Старого Салтова Едуарда Коновалова

Одразу ж після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік російських військових, забезпечував окупантів житлом й закликав місцевих не чинити їм опір.

Голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголошено про підозру, - Синєгубов

Фото: голова Старого Салтова Едуард Коновалов (t.me/synegubov/3119)

У чому підозрюють секретаря Вільховатської сільради Надію Антонову

В селі Кутузівка Надія Антонова також перейшла на сторону загарбників. Вона налагодила співпрацю з керівником окупантів з позивним "Вітязь".

Зокрема, вона здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців й змушувала місцевих носити білі пов’язки.

Голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголошено про підозру, - Синєгубов

Фото: секретар Вільховатської сільради Надія Антонова (t.me/synegubov/3119)

"Обом оголосили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Їм загрожує покарання - від 15 років до довічного ув'язнення. Розслідування триває", - пише Синєгубов.

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