Передано до суду справу судді ВАСУ, який не вказав квартиры у е-декларації

Суддя ВАСУ не вказав у декларації квартири, аби претендувати на службове житло у Києві

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування та склало обвинувальний акт стосовно одного з суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) за недостовірні дані, внесені до електронної декларації. Про цей йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Також зазначається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала обвинувальний акт стосовно цієї особи до суду для розгляду по суті.

"Суддя ВАСУ вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки. Йдеться про об’єкти нерухомості (дві квартири у центрі Києва), власником яких є близька особа підозрюваного і які перебували у постійному користуванні судді. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", це майно мало бути відображене служителем Феміди в його щорічних деклараціях", - повідомили в НАБУ.

Детективи Бюро вважають, що суддя зробив це умисно, щоб приховувати від відповідних державних органів та громадськості свій реальний майновий стан та наявне нерухоме майно у нього та членів його сім’ї. Крім того, суддя у такому випадку міг претендувати на одержання службового житла у Києві.

Відтак, судді інкримінують декларування недостовірних даних (ст.366-1ККУ). У квітні 2017 року на підставі звернень громадян та публікацій у ЗМІ детективами НАБУ було розпочато розслідування. Уже 13 грудня 2017 року судді було повідомлено про підозру.

Доступ до матеріалів кримінального провадження судді було надано 14 березня 2018 року.

Нагадаєамо, Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) під час засідання прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще трьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2017 роки. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.