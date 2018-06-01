НАЗК перевірить декларації ще трьох українських чиновників

Серед перевірених заступник міністра інфраструктури

Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) під час засідання прийняв рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще трьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2017 роки. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Згідно з повідомленням, перевірка чиновників триватиме 60 календарних днів.

Суб'єкти декларування, за якими почнуть перевірку:

Браіловська Христина Едуардівна, начальник юридичного управління Державної служби геології та надр України, 2015 рік.

Зінченко Юлія Федорівна, головний державний інспектор Головного управління Державної фіскальної служби в м.Києві, по 2016 і 2017 роки.

Роменський Дмитро Володимирович, заступник міністра інфраструктури - керівник апарату, 2015 рік.

Також було прийнято рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були представлені:

Дрогобецький Іваном Івановичем, сільським головою Полянського сільської ради Свалявського району Закарпатської області, по 2016 рік.

Кисельовим Ігорем Петровичем, депутатом Київської міської ради, за 2016 рік.

Поляковим Максимом Анатолійовичем, народним депутатом України VIII скликання, по 2016 рік.

Крім того, агентство прийняло рішення про продовження терміну повної перевірки декларацій чотирьох суб'єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за неподання / несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни в майновий стан і несвоєчасне подання декларації.