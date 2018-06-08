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Интервью

Передано в суд дело судьи ВАСУ, который не указал квартиры в е-декларации

НовостиОбщество    08.06.2018 - 11:32
Иллюстративное фото (twitter.com_nab_ukr)
Иллюстративное фото (twitter.com_nab_ukr)

Судья ВАСУ не указал в декларации квартиры, чтобы претендовать на служебное жилье в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование и составило обвинительный акт в отношении одного из судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) за недостоверные данные, внесенные в электронную декларацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Также отмечается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила обвинительный акт в отношении этого лица в суд для рассмотрения по существу.

"Судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-декларациях за 2015 и 2016 годы. Речь идет об объектах недвижимости (две квартиры в центре Киева), владельцем которых является близкое лицо подозреваемого и которые находились в постоянном пользовании судьи. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", это имущество должно быть отражено служителем Фемиды в его ежегодных декларациях", - сообщили в НАБУ.

Детективы Бюро считают, что судья сделал это умышленно, чтобы скрывать от соответствующих государственных органов и общественности свое реальное имущественное положение и имеющееся недвижимое имущество у него и членов его семьи. Кроме того, судья в таком случае мог претендовать на получение служебного жилья в Киеве.

Следовательно, судьи инкриминируют декларирования недостоверных данных (ст.366-1ККУ). В апреле 2017 года на основании обращений граждан и публикаций в СМИ детективами НАБУ было начато расследование. Уже 13 декабря 2017 года судье было сообщено о подозрении.

Доступ к материалам уголовного производства судьи было предоставлено 14 марта 2018 года.

Нагадаєамо, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) во время заседания приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще трех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

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Теги публикации: ВАСУ, декларация, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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