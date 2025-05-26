Путин воспринимает переговоры с Украиной как "слабость", - Мерц

Российский диктатор Владимир Путин воспринимает переговоры с Украиной как слабость. Если страны не продолжат диалог - нужно готовиться к тому, что война продлится дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца, которого цитирует El Mundo.

" Очевидно, что Путин рассматривает переговоры как слабость ... Если даже предложение о встрече в Ватикане не встретит одобрения России, мы должны готовиться к тому, что эта война продлится дольше, чем мы хотим или можем себе представить", - заявил канцлер.

Переговоры Украины и России

16 мая в Турции прошли первые за последние 3 года непосредственные переговоры между Украиной и Россией. В страну также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который намеревался встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал диалог.

От Украины на переговорах присутствовал министр обороны Рустем Умеров, а делегацию от России возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны обсуждали вопрос масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Обмен состоялся в три этапа в течение этих выходных.

В течение последних суток Россия серьезно усилила обстрелы территории Украины. Детали об обстрелах в ночь на 26 мая - в материале РБК-Украина.

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