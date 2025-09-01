Для передачи замороженных в ЕС активов РФ нужны и определенные шаги со стороны Украины. Шуляк назвала их

В частности, важно принять качественное законодательство по восстановлению и принять шаги по минимизации коррупционных рисков на всех этапах восстановления.

"Речь идет об изучении возможных схем передачи этих активов Украине, но единой позиции по поводу этого в ЕС еще нет. В любом случае это не означает, что средства конфискуют немедленно. Более того, они могут быть переданы Украине только после завершения войны", - пояснила Шуляк.

Елена Шуляк также отметила, что получение этих средств требует определенных шагов. Во-первых, минимизации коррупционных рисков, поскольку они на сегодня могут стать пунктом №1 при реализации успешного восстановления.

"Последние опросы украинцев показывают, что жесткая борьба с коррупцией при использовании средств на восстановление - главный принцип и приоритет послевоенного восстановления для украинцев. Так считает подавляющее большинство граждан", - сообщила Шуляк.

Во-вторых, акцентировала она, даже при наличии антикоррупционного курса, планирование и реализация восстановления будет затруднена из-за отсутствия комплексного законодательства относительно основных принципов восстановления.

Еще в 2024 году на базе тогдашнего Минвосстановления при большом количестве стейкхолдеров был подготовлен соответствующий законопроект об основных принципах восстановления, который выделяет 14 ключевых принципов государственной политики в сфере восстановления.

"Со своей стороны, на базе нашего Комитета мы провели этот документ через масштабные публичные консультации, что позволило наработать точные рекомендации, которые мы направили в Кабмин. Еще тогда проект закона поддержали как международные партнеры, так и Офис Омбудсмена Украины. Впрочем, законодательную инициативу, которая могла бы стать дорожной картой восстановления страны, еще не приняли", - резюмировала Елена Шуляк.